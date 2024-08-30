Parçalı Bulutlu 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.08.2024 13:16

Anıtkabir'de '30 Ağustos' yoğunluğu

Anıtkabir, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.

Anıtkabir'de '30 Ağustos' yoğunluğu
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından vatandaşların ziyaretine açılan Anıtkabir'i, Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce vatandaş ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

Taşıdıkları Türk bayrakları ve çiçeklerle Atatürk'ün mozolesini gelen vatandaşlar, dualar eşliğinde çiçek bıraktı.

Askerlerin nöbet değişimini izleyen vatandaşlar, Anıtkabir Müzesi'ni gezebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın uçuş gösterisini de ilgiyle izledi.

Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'a özel Anıtkabir saygı uçuşu
Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'a özel Anıtkabir saygı uçuşu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ailesiyle kutlamak için Anıtkabir'e gelen İbrahim Lökoğlu, "Havanın sıcak olmasına rağmen çok kalabalık. Oğlum 14 aylık. O da ilk defa Ata'sını ziyaret etti. Çok mutluyuz" dedi.

ETİKETLER
30 Ağustos Zafer Bayramı Anıtkabir Ankara Mustafa Kemal Atatürk
Sıradaki Haber
Elazığ'da hükümlüler okulları yeni döneme hazırladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:55
Nesli tehlike altındaki yaban keçisini avlayana 660 bin lira ceza
13:50
Gazze'de 640 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası "iki turlu" olacak
13:59
FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
13:55
BM, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'daki saldırılarda 150'den fazla çocuğun öldüğünü bildirdi
13:54
JAK timi Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan gölde Türk bayrağı açtı
13:53
Japonya 2 milyar dolar değerinde savunma uydu ağını hayata geçirecek
Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'a özel Anıtkabir saygı uçuşu
Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'a özel Anıtkabir saygı uçuşu
FOTO FOKUS
Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'a özel uçuş
Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'a özel uçuş
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ