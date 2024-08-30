Anıtkabir'de '30 Ağustos' yoğunluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından vatandaşların ziyaretine açılan Anıtkabir'i, Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce vatandaş ziyaret etti.

Taşıdıkları Türk bayrakları ve çiçeklerle Atatürk'ün mozolesini gelen vatandaşlar, dualar eşliğinde çiçek bıraktı.

Askerlerin nöbet değişimini izleyen vatandaşlar, Anıtkabir Müzesi'ni gezebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

Vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın uçuş gösterisini de ilgiyle izledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ailesiyle kutlamak için Anıtkabir'e gelen İbrahim Lökoğlu, "Havanın sıcak olmasına rağmen çok kalabalık. Oğlum 14 aylık. O da ilk defa Ata'sını ziyaret etti. Çok mutluyuz" dedi.