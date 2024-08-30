Parçalı Bulutlu 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 30.08.2024 13:01

Asker kaçağı, internet kafede asker oyunu oynarken yakalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) askerlik yaparken izinli olarak Bursa'ya gelip, dönmeyen Erdem Y., internet kafede asker oyunu oynarken yakalandı.

Asker kaçağı, internet kafede asker oyunu oynarken yakalandı

KKTC’de 5 aylık asker olan Erdem Y., geçen yıl 5 günlük izin alarak memleketi Bursa'ya gitti.

Tezkeresine 25 gün kalan Erdem Y. geri dönmeyince, 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' suçundan hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Yeri tespit edilen ancak resmi kıyafetli polisleri görünce kaçan Erdem Y. için bu kez sivil ekipler devreye girdi. Erdem Y.'nin Yıldırım ilçesindeki bir internet kafede olduğu bilgisini alan ekipler, adrese sivil polisleri yönlendirdi.

Erdem Y., sivil ekiplerin polis olduğunu anlayınca yine kaçmak istedi. Yakalanan Erdem Y. adliyeye sevk edildi. İşlemleri sonrası Erdem Y., birliğine gönderilmek üzere Muradiye Askerlik Şubesi'ne teslim edildi. 

ETİKETLER
Bursa
Sıradaki Haber
Metrobüs kazasına ilişkin ilk ifadelere TRT Haber ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:55
Nesli tehlike altındaki yaban keçisini avlayana 660 bin lira ceza
13:50
Gazze'de 640 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası "iki turlu" olacak
13:59
FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
13:55
BM, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'daki saldırılarda 150'den fazla çocuğun öldüğünü bildirdi
13:54
JAK timi Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan gölde Türk bayrağı açtı
13:53
Japonya 2 milyar dolar değerinde savunma uydu ağını hayata geçirecek
Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'a özel Anıtkabir saygı uçuşu
Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'a özel Anıtkabir saygı uçuşu
FOTO FOKUS
Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'a özel uçuş
Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'a özel uçuş
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ