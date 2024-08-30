Elazığ'da hükümlüler okulları yeni döneme hazırladı

Elazığ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, hükümlülerinin meslek öğrenerek topluma kazandırılması amacıyla meslek edindirme projeleri yürütüyor.

Bu kapsamda yaklaşık 3 ay önce, Halk Eğitimi Merkezi’nde görevli usta öğreticiler, denetimli serbestlik tedbirlerinden faydalanan hükümlüler için sertifikalı boyacılık kursu verdi.

[Fotoğraf: AA]

"Hükümlülerimiz okullarda çok güzel işler çıkardı"

Elazığ Denetimli Serbestlik Müdürü İrem Pirinççi, ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin topluma uyumlarına yardımcı olmak ve yeniden suç işlemelerini önlemek için gereksinim duydukları yardım ve destek hizmetlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde yürüttüklerini söyledi.

İnşaat sektöründe çalışanlara yönelik verilen boyacılık kursu sayesinde hükümlülerin bu işi öğrenerek meslek edindiğini kaydeden Pirinççi, boyacılık mesleğini öğrendikten sonra ilk başta 5 katlı kurum binasını boyadıklarını ve çok güzel bir iş çıkardıklarını aktardı.

Pirinççi, hükümlülerin bakım ve onarım işlerini ücretsiz yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz tatildeyken denetimli serbestlik tedbirinden faydalanan hükümlülerimiz, okulların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı, 20 okulumuzun temizlik, bakım ve onarım işlerini yaptı. Son olarak da Güzelyalı köyünde bulunan ilkokulumuzun boya, badana ve temizlik işlerini yaptılar. Merkezde ve kırsaldaki okullarımızı yeni eğitim ve öğretim yılına en güzel şekilde hazırlıyoruz. Okullarımız ihtiyaç bildirdi ve hükümlülerimiz okullarda çok güzel işler çıkardılar. Bundan sonraki süreçte de herhangi bir okulumuz talepte bulunduğu taktirde hükümlülerimizi yönlendireceğiz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Belediye malzeme desteğinde bulundu

Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu ise Koruma Kurulu'nun üyesi olarak hayata geçirilen proje kapsamında okulların boyanması için malzemesi desteğinde bulunduklarını kaydetti.

Sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini aktaran Bilginoğlu, "Belediye olarak her zaman bu tarz sosyal sorumluluk projeleri içerisinde Başkanımızın talimatlarıyla ya projenin yürütücüsü ya ortağı ya da paydaşı durumunda olduk" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü mesleki ve teknik eğitimden sorumlu şube müdürü Metin Özgen de projenin hükümlüler ve eğitim kurumları açısından çok faydalı olduğunu dile getirerek, proje sayesinde okullara çok büyük katkılar sağlandığını söyledi.