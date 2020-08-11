Doğayla iç içe bir yaşam sunmanın yanı sıra hem pratikliği hem de kullanıcılarına özgürce gezme imkanı tanıyan karavanlara COVID-19 sürecinde talep arttı.

Sektörde geçmiş yıllara oranla artış yaşanırken, Türkiye'de karavan üreten firmalar da yurt içinden gelen talepleri karşılıyor.

Sektör temsilcilerine göre Türkiye'de kullanıcılar, yaşam alanı genişiliği, belirli tonaj altının vergiden muaf tutulması ve ikinci bir araç almamak için çekme karavanı daha çok tercih ediyorlar.

"COVID-19'dan sonra çekme karavan satışlarımız arttı"

Bir karavan firmasının Akdeniz bölge bayisi olan Tuğrul Selçik, COVID- 19 nedeniyle çekme karavana ve karavan turizmine ilginin arttığını söyledi.

İnsanların bu süreçte izole bir tatili seçtiklerine değinen Selçik, şöyle devam etti:

"Uzun yıllardan bu yana Akdeniz Bölgesi'nde karavan satışı yapıyoruz. COVID-19'dan sonra çekme karavan satışlarımız arttı. Doğaya kaçma, özgür yaşama ve izole hayat seçmelerinden dolayı insanlar karavanı tercih etmeye başladı. Otellerden biraz uzaklaşmak istiyorlar. Biz hem teknik hem de satış olarak vatandaşlara hizmetimizi sunuyoruz."

Satışlarımız yüzde 50 civarında arttı"

Türkiye'nin dört bir yanından karavan siparişi aldıklarını belirten Selçik, "Geçmiş yıllara göre satışlarımız yüzde 50 civarında arttı. İç piyasada talep oldukça fazla. Talebe yetişemediğimiz dönem oluyor. Türkiye'de üretilen karavanlar artık dünyada biliniyor" dedi.

Türkiye'de karavanla yaşamanın son yıllarda ivme kazandığını vurgulayan Selçik, eskiden emekli olanların tercih ettiği karavana şimdilerde gençlerin de ilgi gösterdiğini kaydetti.

Karavan yaşamının insana çok şey kazandırdığını belirten Selçik, "Karavan insanlara özgürlük tanır. Her şey size bağlıdır. Maddi getirisi de var. Karavanla tatile giden daha az para harcar. En fazla gidecek harcama yakıttır" dedi.