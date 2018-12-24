Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı denetim ekiplerinin 7 gün 24 saat çalışarak, İzmit Körfezi'nde kirliliğe geçit vermediği kaydedildi.

İzmit Körfezi'nde gemilerden ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğe yönelik tespit ve idari yaptırım kararının 2006'da Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na verildiği aktarılan açıklamada, bu amaçla kiralanan kontrol gemisinin, körfezde gemilerden ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğini yakından takip ettiği vurgulandı.

Belediyenin İzmit Körfezi'ni temiz tutmak için gemilerden ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği denetimlerini deniz kontrol uçağıyla da yaptığına işaret edilen açıklamada, "2007'den bu yana devam eden çalışmalar kapsamında deniz kontrol uçağı, İzmit Körfezi'ni kirleten gemilerin kabusu oldu. 2018'de İzmit Körfezi'nde yapılan kontrol ve denetimlerde kirliliğe neden olan 10 gemiye 1 milyon 14 bin lira para cezası kesildi." ifadelerine yer verildi.

12 yılda 15,4 milyon lira ceza

Deniz kirliliğine neden oldukları gerekçesiyle 2006'dan bu yana toplam 459 deniz taşıtına 15 milyon 415 bin lira para cezası kesildiği belirtilen açıklamada, "Havadan ve denizden yapılan denetim ve uygulanan cezalar sayesinde denizi kirleten gemilerin sayısında önemli miktarda düşüş yaşandı. Yılda ortalama 10 bin geminin giriş yaptığı Körfez’de, 2006'da 90'ın üzerinde gemiye ceza kesilirken, 2018'de ise sadece 10 gemiye ceza uygulandı." denildi.

Açıklamada, Marmara Belediyeler Birliği ile yapılan protokol kapsamında deniz uçağının tüm Marmara Bölgesi illerine de hizmet vereceği aktarılarak, "Marmara Denizi'nin tamamı için planlanan deniz denetim ve kontrol uçağı sayesinde hem deniz üzeri hem de karadan oluşabilecek kirliliğe anlık tespit yapabilecek. Marmara Denizi'nin havadan denetlenmesi ve kontrol edilebilmesine büyük katkı sağlayan deniz üzerinden kalkış yapabilen uçak aynı zamanda Cengiz Topel Havaalanı'ndan da iniş ve kalkış yapabiliyor." ifadeleri kullanıldı.

Deniz suyunun kalitesi arttırılacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi'nin deniz suyu kalitesinin yakından takip edildiğinin altı çizilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Deniz suyunun kalitesini ve Körfez'deki deniz canlıları popülasyonunu arttırmak hedefiyle yapılan çalışmalar kapsamında, TÜBİTAK-MAM iş birliğinde 'İzmit Körfezi Su Kalitesinin Ve Karasal Girdilerin İzlenmesi Ve Kirliliğin Önlenmesine Yönelik Önerilerin Geliştirilmesi' projesi hayata geçirildi. Proje ile izlemeler toplam 6 deniz istasyonunda bir yıl süresince mevsimlik (4 kez) olarak belirli derinliklerde gerçekleştiriliyor. Ayrıca Körfez'e deşarj olan 8 dereden ekipler tarafından numuneler alınarak ölçümler yapılıyor."

Kaynak: AA