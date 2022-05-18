Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetim ekipleri, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Son 35 günde 23 bin 713 çevre denetimi gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: İHA]

İzmit Körfezi'nin Yalova açıklarında denizi kirlettiği tespit edilen Malta bandıralı ticari gemiyle ilgili adli tahkikat başlatıldı.

3 milyon 788 bin 628 lira idari para cezası uygulandı.

Böylece, son 35 günde 109 işletme ve 5 gemiye uygulanan idari para cezası 34 milyon lirayı buldu.