Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 10:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-İHA
İzmit Körfezi’nde denizi kirleten gemiye 3,7 milyon lira ceza
[Fotoğraf: İHA]
İzmit Körfezi'nde denizi kirleten Malta bandıralı ticari gemiye 3 milyon 788 bin 628 lira ceza uygulandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetim ekipleri, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Son 35 günde 23 bin 713 çevre denetimi gerçekleştirildi.
[Fotoğraf: İHA]
İzmit Körfezi'nin Yalova açıklarında denizi kirlettiği tespit edilen Malta bandıralı ticari gemiyle ilgili adli tahkikat başlatıldı.
3 milyon 788 bin 628 lira idari para cezası uygulandı.
Böylece, son 35 günde 109 işletme ve 5 gemiye uygulanan idari para cezası 34 milyon lirayı buldu.
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