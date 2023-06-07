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Türkiye
TRT Haber 07.06.2023 11:53

İzmit Körfezi’nde çamur temizliği

Marmara Denizi'ni temizleme projesi İzmit Körfezi'ndeki çalışmalarla başladı. Yaklaşık 120 milyon dolar bütçeye sahip projeyle Marmara Denizi'ndeki canlılığın korunması ve müsilaj probleminin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İzmit Körfezi’nde çamur temizliği
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Marmara Denizi’nde dip çamuru temizliği yapılıyor. Lodosla birlikte kokuya da sebep olan çamurun etkilerini ve temizlenmesi için yapılan çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın anlattı.

Marmara Denizi’nin ölmemesi için birçok çalışmanın bir arada yürütüldüğünü belirten Doç. Dr. Büyükakın, "Bir stratejik çerçeve belgesi oluşturuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acil eylem planı oluşturuldu. Her biri adım adım devreye alınıyor. İzmir Körfezi’nde de farklı alanlardan denize ulaşan ve burada biriken çamur temizleniyor" diye konuştu.

TÜBİTAK ile birlikte yıllardır çalışma yapıldığını anımsatan Büyükakın, "TÜBİTAK, 2017 yılının sonu itibarıyla bir çalışma başlattı ve denizin içinden yaklaşık 8,5 milyon ton çamurun çıkarılması gerektiğini söyledi. İstanbul Üniversitesi’ndeki ilgili uzmanlar da çalışmalara destek verdiler" dedi.


 

"Marmara Denizi tekrar hayat bulacak"

Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi'ndeki çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

"Burada yaptığımız şey, gemilerden denizdeki çamuru çekmek ve tüplerin içine çamuru pompalamak. Daha sonra da çamuru çökerterek suyu denize geri vermek. Denizdeki çamurun içinde azot ve fosfat var bunlar müsilajın ortaya çıkmasına sebep olan organizmaların beslenme kaynağı. Bunları denizden uzaklaştırırsak Marmara Denizi tekrar hayat bulacak. Müsilajla birlikte denizdeki oksijen seviyesi azalıyor ve bu da denizdeki canlı yaşamın ortadan kalkmasına neden oluyor. Bunların önün geçilebilmesi için de bu devasa çevre projesini uygulanıyor. Burada yaptığımız çalışma; böbrekleri çalışmayan bir hastaya diyaliz yapmaya benziyor."

"Dünyada bu ölçekte sayılı proje var"

Projenin Türkiye’nin en büyük çevre projesi olduğunu belirten Büyükakın, dünyada da bu ölçekte sayılı proje olduğuna dikkati çekti.

Proje bütçesinin yaklaşık 120 milyon dolar olduğu bilgisini paylaşan Büyükakın, 6 yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

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