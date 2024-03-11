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Türkiye
DHA 11.03.2024 14:26

İzmir'in kuzey ilçeleri için 'sağanak' uyarısı

İzmir'in kuzey ilçeleri için sağanak uyarısı yapılarak, vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

İzmir'in kuzey ilçeleri için 'sağanak' uyarısı
[Fotograf: DHA]

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın saat 11.00'dan itibaren İzmir'in kuzeyindeki Bergama ve Dikili ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu.

Yarın öğle saatlerine dikkat

Açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizin kuzeybatı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren İzmir'in kuzey ilçelerinde (Bergama ve Dikili) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor" denildi.

Ani sel, su baskını, yerel yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kıyılarda yerel hortum oluşumu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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