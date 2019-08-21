Karabağlar'ın Tırazlı Mahallesi'nde başlayıp Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçrayan yangının dün kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarına başlandı.

İki gündür devam eden İzmir'deki yangın 53 saat sonra kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu 500 hektarlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Elif Yıldırım Korkmaz aktardı. pic.twitter.com/ZSdT1Lq7qt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 21, 2019

Yaklaşık 500 hektar alanın zarar gördüğü yangını söndürmek için Orman Genel Müdürlüğüne ait ve Türkiye'nin birçok noktasından İzmir'e gelen yaklaşık 150 arazözün soğutma çalışmaları için görev yaptığı öğrenildi.

Zaman zaman yangın yönetim helikopterinin havadan denetim yaptığı yangında, herhangi bir olumsuzluğa karşı yangın söndürme helikopterlerinin de hazırda bekletildiği kaydedildi.

Nedeni henüz tespit edilemedi

Toplumun orman yangınları konusunda daha çok bilinçlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bugün burada çıkan yangının nedenini henüz kolluk kuvvetleri bulabilmiş değil. Sebebiyle ilgili çok da iyi niyetli düşünmüyorum işin açıkçası. Ama kötü niyetli bir şekilde çıktığına dair henüz bir kanıt kolluk kuvvetlerince bulunmuş değil. Bu anlamda tabii ki kasti çıkan yangınlarda ceza bu işlerde müebbet hapis. İhmal konularında da çok çok dikkatli olmamız lazım. Bunun altını çizmek istiyorum. Burada yanan fidanları bir günde dikeriz hiç önemi yok ama böyle bir bitki örtüsünü böyle bir yabani hayati ancak 50 yılda elde edebiliriz."

Kaynak: AA