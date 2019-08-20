Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki yangın ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli şunları söyledi:

"2 gün 5 saat sonra Karabağlar Tırazlı'da çıkan yangınımızı kontrol altına almayı başardık, soğutma söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Zaman zaman parlamalar olabilecektir ama bu saat itibarıyla artık söndürme faaliyetleri neredeyse sonlanmış vaziyettedir. Bundan sonra saha soğutulacak ve akabinde de diğer faaliyetlere geçilecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir'de açıklama yapıyor. https://t.co/8LiZmqXvoR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 20, 2019

Üzülerek görüyorum ki yangın fırsatçıları var, bunların bir kısmına ben klavye silahşorları diyorum. Yangının ne olduğunu bilmeden hayatlarında bir defa buraya gelmeyen, bu işi siyasal, kişisel ranta çevirmeye çalışan insanlar var.

Kolluk kuvvetleri yangının nedeninin henüz bulamadı ama ben iyi niyetli düşünmüyorum. Yangın 500 hektarlık alanda etkili oldu."

Kaynak: TRT Haber, AA