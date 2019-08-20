Kırıkkale'de Burhan Bolat idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Çorum karayolunun 15. kilometresinde Hurşit Tandemir’in kullandığı otomobil ile çarpıştı. Otomobil kazada savrulduktan sonra orta refüjdeki su kanalına devrildi.
Kazada sürücü, Bolat ile eşi Ayla Bolat yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle otomobilden çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaza esnasında otomobilden su kanalına fırlayan köpeğe ise polis ekipleri sahip çıktı. Polisler, sahipleriyle birlikte kaza geçiren köpeği güvenli bir yere aldı. Havlayarak sahiplerini arayan köpeğe polis ekipleri elleriyle su vererek sakinleştirmeye çalıştı.
Ekipler daha sonra köpeği veteriner kontrolü yaptırdıktan sonra Trafik Denetleme Şubesine götürerek koruma altına aldı.
Köpekte herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi.
Kaynak: TRT Haber