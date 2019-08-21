Akgedik Barajı mevkisinde iki gündür devam eden yangını söndürme faaliyetlerine katılan ekipler, alevlerin yayılmaması için yoğun çaba gösterdi.

Tamamen kontrol altına alınan yangının ardından başlatılan soğutma çalışmaları tamamlandı.

Yangında yaklaşık 30 hektarlık alan zarar gördü.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine de sıçrayan orman yangının yayılması durduruldu. Yangın 2 gün 5 saat sonra kontrol altına alındı. Karabağlar'daki soğutma çalışmaları sürüyor.

NASA'nın yayınladığı uydu görüntüleri, İzmir ve Muğla'daki yangınların boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: TRT Haber