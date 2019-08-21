Türkiye, sağlık turizmi alanında özellikle son yıllarda büyük gelişmeler gösterdi. Her yıl binlerce turist, şifa bulmak için Türkiye’ye geliyor. Tedavi başarısı, kullanılan ileri teknolojiler ve sunulan hizmet kalitesi bu tercihin en büyük sebebi. Sağlık turizmi için Türkiye’yi tercih edenlerin önemli bir kısmı da kaplıcaların yolunu tutuyor.

Avrupa’da birinci

Türkiye, jeotermal kuşak üzerinde yer alıyor. Kaynak zenginliği ve potansiyeli olarak Avrupa’da birinci, dünyada ise yedinci sırada. Bu, özellikle termal sağlık turizmi alanında Türkiye’yi öne çıkarıyor.

Termal Sağlık ve Turizm Derneği Başkanı Yavuz Yılık, konuyla ilgili olarak şöyle konuşuyor:

“Ülkemiz çok zengin jeotermal potansiyele ve tedavi edici özelliği yüksek termal sulara sahip. Bunun zengin kültürel, doğal ve iklimsel özelliklerle birleşmesiyle benzersiz bir sağlık turizmi ortamı sunuyor.”

Rekabet gücü artıyor

Türkiye’de termal turizm alanındaki çalışmalara 10. Kalkınma Planı çerçevesinde 2014’ten itibaren hız verildi. Bu kapsamda termal turizm alanındaki hizmet kalitesinin yükseltilerek rekabet gücünün artırılması amaçlandı.

Termal kaynaklar, Türkiye’nin hemen her bölgesinde yer alıyor. Kür parkı ve konaklama tesisi bütünlüğünü sağlayan tesislerin sayısı hızla artıyor. Öyle ki bugün, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Kaplıcalar Yönetmeliğine göre belgelendirilen 264 kaplıca bulunuyor. Bunun yanı sıra 3 ilde 8 deniz suyu ve 5 ilde ise 8 çamur tesisi bulunuyor.

Ulaşım kolaylığı sebebiyle turistler tarafından en fazla Bursa, Denizli, Yalova ve Ankara’daki termal tesisler rağbet görüyor. Türkiye’de termal tesislerin bulunduğu şehirler şöyle sıralanıyor:

Afyon, Aksaray, Ankara, Aydın, Amasya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Tunceli, Yalova ve Yozgat.

Dünyanın dört bir yanından geliyorlar

Turistlerin Türkiye’yi tercih etmesinin sadece zengin termal kaynaklarıyla sınırlı olmadığını belirten Yılık, “Türkiye tarihi ve kültürel zenginliklere sahip bir ülke. 12 ay seyahat olanağı bulunan ülkemiz, Avrupa, Asya, Ortadoğu, Kuzey Afrika bölgelerine 3 saatlik uçuş mesafesinde bulunuyor” dedi.

2018’de 3 milyon ziyaretçi

Termal turizmden sadece 2018’de 3 milyonun üzerinde insan faydalandı. Bunun 2 milyon 250 bini yerli, 750 bini ise yabancı turistler. Verilere göre turistler ağırlıklı olarak Çin, Almanya, Güney Kore, Japonya, Rusya ve ABD’den geliyor. Türkiye’yi termal turizm alanında tercih eden diğer ülkeler ise İngiltere, Malezya, İspanya, Brezilya, Azerbaycan, Norveç, Lüksemburg, Çekya, KKTC, Gürcistan, Türkmenistan ve Kuveyt.

Grafik: Hafize Yurt