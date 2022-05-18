Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'deki Mithatpaşa Caddesi tek yön olacak
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
İzmir'in Konak ilçesindeki Mithatpaşa Caddesi'nde 20 Mayıs'ta tek yön uygulamasının başlayacağı duyuruldu.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı gereği, caddenin 16. Sokak Kavşağı (Depo Kavşağı) ile 99/1 Sokak Kavşağı (Küçükyalı Kavşağı) arasında kalan kısmında Sabancı Kültür Merkezi istikametine doğru tek yön uygulamasına geçilecek.
Uygulama, 20 Mayıs Cuma günü saat 07.00'de başlayacak.
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