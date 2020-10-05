Haber Giriş: Kaynak: DHA
İzmir'de zehir tacirlerine operasyon: 16 tutuklama
[Fotoğraf: AA-DHA]
İzmir'de, son 6 günde yapılan operasyonlarda 3 kilo 242 gram uyuşturucu madde ile 5 bin 898 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 75 kişiden 16'sı tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Eylül ile 4 Ekim arasında toplam 25 operasyon gerçekleştirdi.
Baskınlarda 2 kilo 651 gram metamfetamin, 529 gram esrar, 62 gram kokain ve 5 bin 898 uyuşturucu hap ele geçirildi.
75 kişi hakkında işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 16'sı tutuklandı. 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yapılan açıklamada, kentte uyuşturucu madde ticaretine karşı verilen mücadelenin hız kesmeden sürdürüleceği ifade edildi.
Etiketler: izmir uyuşturucu operasyonu zehir taciriSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 11:13
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