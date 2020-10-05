Haber Giriş: Kaynak: AA
Tur teknesine eşlik eden yunuslar kamerada
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında deniz turu yapan tekneye yunuslar eşlik etti. O anlar kameraya yansıdı.
Alanya Kalesi açıklarında tatilcileri gezdiren bir tekneye, 4 yunus eşlik etmeye başladı. O anlar tekne kaptanı Turgay Meşe tarafından kamerayla görüntülendi.
Görüntülerde, yunusların teknenin yanında ve çevresinde ilerlemesi, zaman zaman suya dalıp çıkmaları ve tatilcilerin çığlıkları yer alıyor.
"Yunuslar, misafirlerimize unutamayacakları anlar yaşatıyor"
Kaptan Meşe, yerli ve yabancı turistlerin teknelerle tarihi şehri denizden görmelerini sağladıklarını belirterek, "Dönem dönem Alanya açıklarında gördüğümüz yunuslar, misafirlerimizin unutamayacakları anlar yaşamasını sağlıyor. Biz de zaman zaman bu anları kaydediyoruz" dedi.
Etiketler: yunus tur teknesi antalyaSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 14:01
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