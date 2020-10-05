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Evinden çok sayıda tarihi eser çıktı, soruşturma başlatıldı
Erzurum'un Tortum ilçesinde bir kişinin evine düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçunu işlediği belirlenen bir kişinin Tortum ilçesindeki adresine operasyon düzenlendi.
Zanlının adresindeki aramalarda, 9 milimetre çapında 151 tabanca mermisi, Osmanlı dönemine ait 4 para, tarihi eser olduğu değerlendirilen 4 yüzük, 3 bıçak, 2 metal bilezik,1 metal aslan objesi, uç kısmında terazi bulunan 1 metal obje, kadın figürlü 1 metal obje, geyik figürlü 1 metal obje, 4 metal tarihi tava, 1 tarihi lamba, 4 küp ve testi, 2 Osmanlı tuğralı metal kaşık, 1 işlemeli vazo ve 1 metal matara ele geçirildi.
Şüpheli hakkında Tortum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli işlemin sürdüğü belirtildi.
Etiketler: Tortum tarihi eser erzurumSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 11:35
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