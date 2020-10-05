​İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında 28 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 19 kilo 668 gram eroin, 29 kilo 256 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 2 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 300 paket kaçak sigara, 307 çift spor ayakkabı, 544 güneş gözlüğü, 60 kilo çay, 155 cep telefonu, 580 cep telefonu aksesuarı, 25 kilo nargile tütünü, 147 kilo katı yağ, bin 350 balık konservesi, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 3 şarjör ile 53 fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 37 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 35 kişi ise serbest bırakıldı.