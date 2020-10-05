Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü Van'da etkili olan sağanak, Saray ilçesinin Turan Mahallesi'ndeki yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.

Mahalledeki yüksek tepeler kar yağışıyla beyaza büründü.

[Fotoğraf: Saray ilçesi beyaz örtüyle kaplandı. AA]

2 bin 550 rakımlı Ardahan ile Posof ilçesi arasındaki Ilgar Dağı Geçidi de yağan karla birlikte beyaza büründü.