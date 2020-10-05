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Van ve Ardahan'da mevsimin ilk karı yağdı
[Fotoğraf: AA]
Birçok kentte sonbahar mevsiminde yaz havası yaşanırken Van ve Ardahan'da ilk kar düştü. Beyaz örtüyle kaplanan tepeler cep telefonlarına yansıdı.
Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü Van'da etkili olan sağanak, Saray ilçesinin Turan Mahallesi'ndeki yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.
Mahalledeki yüksek tepeler kar yağışıyla beyaza büründü.
[Fotoğraf: Saray ilçesi beyaz örtüyle kaplandı. AA]
2 bin 550 rakımlı Ardahan ile Posof ilçesi arasındaki Ilgar Dağı Geçidi de yağan karla birlikte beyaza büründü.
Etiketler: Van Kar yağışı kar beyaz örtüSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 11:23
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