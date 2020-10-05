Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Lice ilçesi Dibek ve Yolçatı mahalleleri kırsalında, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce ortak yapılan narko-terörizmle mücadele operasyonu başarıyla tamamlandı.

[Fotoğraf: İHA]

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu operasyonda 58 farklı noktada 1 ton 526 kilogramı toz, 1 ton 102 kilogramı kubar halde olmak üzere toplam 2 ton 628 kilogram esrar maddesi, 826 bin 725 kök kenevir bitkisi ile 1 adet Mauser marka tüfek, 2 adet şarjör ve 8 adet fişek ele geçirilmiştir."

[Fotoğraf: İHA]

Kenevir bitkileri numune alınmasının ardından imha edildi, ele geçirilen esrar maddesi ve delil niteliği taşıyan diğer malzemeler korumaya alındı.