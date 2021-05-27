Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 23:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de yaralı deniz kaplumbağası kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Konak ilçesinde denizden yaralı deniz kaplumbağası çıkarıldı. Çıkarılan kaplumbağa tedavi altına alındı.
Alsancak Kordon Boyu Cumhuriyet Meydanı yakınlarında vatandaşlar sahilde deniz kaplumbağası olduğunu fark etti.
Yaralı olduğu anlaşılan kaplumbağayı karaya çıkarmak isteyen vatandaşlar, durumu deniz polisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber verdi.
Veterinerler kaplumbağanın hayati tehlikesi olduğunu söyledi
Polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan kaplumbağa, İzmir Büyükşehir Belediyesi veteriner ekipleri tarafından incelendi.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler yaptıkları ön incelemeyle kaplumbağanın başından ve ayaklarından yaralandığını ve hayati tehlikesinin bulunduğunu tespit etti.
Gemilerin pervanesinden yara aldığı tahmin edilen kaplumbağa hemen tedaviye alındı.
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