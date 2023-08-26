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Türkiye
AA 26.08.2023 14:45

İzmir'de yangın tatbikatı kapsamında bazı yollar yarın araç trafiğine kapatılacak

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü​​ koordinasyonunda yarın Bayraklı Tünelleri'nde gerçekleştirilecek yangın tatbikatı kapsamında bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

İzmir'de yangın tatbikatı kapsamında bazı yollar yarın araç trafiğine kapatılacak

İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, tatbikat yarın 07.00 ile 09.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Çiğli-Karşıyaka yönünde çevre yolu çıkışından itibaren yol, araç trafiğine kapatılacak, geçişler Girne Bulvarı istikametinden sağlanacak.

Onur Mahallesi'nden Bornova Çevreyolu istikametine dönüş de araç trafiğine kapalı olacak.

Tatbikat kapsamındaki güzergahlarda araçların park edilmesine izin verilmeyecek.

Bornova-Bayraklı yol ayrımı Karşıyaka yönüne doğru araç trafiğine kapatılacak, trafik geçişi Çevreyolu Bornova-Bayraklı çıkışından Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'ne yönlendirilecek.

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