THK Havacılık Festivali Eskişehir'de başladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 925 dönüm alanda kurulu THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'ndeki festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla faaliyete geçen kurumun Türk havacılığının gelişmesi ve daha iyi bir noktaya gelebilmesi adına önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

Son yıllarda insansız hava araçlarından eğitim uçaklarının yapımına kadar havacılık sektöründe önemli gelişmeler ortaya konulduğuna dikkati çeken Aksoy, "Eskişehir 3 üniversite ile Türkiye'nin önemli kentlerinden biri. Bu üniversitelerimiz içerisinde pilotluk eğitimi veren, havacılık alanında Türkiye'nin en iyisi olan üniversiteye de sahip bir kent. Uluslararası standartta havalimanı işleten bir üniversiteye sahip bir kent. Böylesine önemli bir kentte havacılığın daha iyi bir noktaya gelebilmesi adına bütün kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Vali Aksoy, THK'nin askeri, sivil, sportif ve turistik amaçlı önemli havacılık faaliyetlerinde bulunduğunu, bu festivalin çalışmaların gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

3 yıl içinde en az 20 bin "genç kanat" hedefi

THK Çağrı Heyeti Başkanı Ali Yüksel de kurumun yaklaşık 100 yılda havacılığın her alanında pek çok ülkenin ve milletin tarihinde bile emsaline rastlanmayan çok büyük hizmetler verdiğini dile getirdi.

Milletin destekleriyle bugünlere geldiklerini anlatan Yüksel, şöyle konuştu:

"Kurulduğu günden bugüne kadar başta Türk Silahlı Kuvvetlerimizin personeli olmak üzere hizmet vermiştir. Bugün gökyüzünde uçan tüm Türk gençliğinde bölgemizdeki uçuşlarda, ülkemiz üzerindeki semalardaki uçuşlarda tüm pilotlarımızda, Türk Hava Kurumunun emeği vardır. Eğer kendisinin yoksa mutlaka hocasında bu kutlu ocağın feyzi vardır. Bu yüzden Türk Hava Kurumuyla ilgili olmak, Türk halkına destek vermek, Türk Hava Kurumunda genç kanat olmak, daima onur duyulacak, gurur duyulacak bir konudur. Türk Hava Kurumu bünyesinde bir gençlik yapılanması üzerinde durularak 2009 yılında Genç Kanatlar Projesi başlatılmıştır. 3 yıl içinde en az 20 bin genci 'genç kanat' olarak Türkiye'nin her tarafında görmek mümkün olacaktır."

Yüksel, bu festivalin zamanla uluslararası boyuta taşınacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nabi Avcı ise festivalde emeği geçenlere teşekkür ederek, vakıf olarak gelecek yıldan itibaren İnönü ilçesini Türk dünyası gençlik hava sporları merkezi yapmak üzere çalışacaklarını belirtti.

Katılımcıların planör uçuşu deneyimi yaşadığı, paraşütle atladığı festival, gösteri uçuşları ve çeşitli etkinliklerle yarın akşama kadar devam edecek.