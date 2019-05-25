İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ederek ticaretini yapanları takibe aldı.
Savcılığın talimatıyla şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı. Zanlılar yaklaşık 3 ay izledikten sonra operasyon düzenlendi.
Menemen ve Çiğli ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenleyen ekipler, 13 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA