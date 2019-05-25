Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin üç ay önce başlayan taşınma süreci tamamlandı.

Hastane, Sıhhiye’de bulunan tarihi binasındaki hizmetine son verdi, acil servisini hasta girişine kapattı.

Ankara Şehir Hastanesi'nde hizmet verecek

Numune Hastanesi, 27 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeni yeri olan Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi'nde hizmet verecek.

1881 yılında "Gureba Hastanesi" ismi ile hizmete açılan hastane, 1924 yılında çıkarılan bir yasa ile "Ankara Numune Hastanesi" ismini almıştı.

Kaynak: TRT Haber