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Türkiye
AA 12.01.2024 08:16

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kadına şiddet ihbarını değerlendiren polis ekipleri, adrese gittiklerinde ihbarın asılsız olduğunu belirledi.

Ekipler, adresten ayrılacakları sırada uyuşturucu madde kokusunu fark etti.

Bunun üzerine savcılık talimatıyla düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çeşitli uyuştutucu maddeler, hassas terazi, kilitli poşet, 2 ruhsatsız tabanca ve 49 bin 500 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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