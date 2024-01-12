Bolu'da 360 bin lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirlerarası seyahat eden yolcu otobüslerine yönelik denetim yapıldı.

Yapılan denetimde durdurulan otobüste yolcular üzerinde çeşitli aramalar yapıldı. Yapılan aramalar çerçevesinde yabancı uyruklu A.H.'nin üzerinde ve eşyalarında toplam değeri 360 bin lira olan 9 adet kaçak telefon ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.