Kaza, saat 22.30 sıralarından İzmir'in Bergama ilçesinde meydana geldi.

Bergama istikametine doğru seyir halinde olan İbrahim Halil Atasever yönetimindeki otomobil, iddiaya göre şerit ihlali yapması sonucu karşı yönden gelen Mustafa Özdil yönetimindeki ait otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 2 otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Kazada, İbrahim Halil Atasever, Arif Eser, Fahriye Eser, Mustafa Özdil, Mehmet Ali Özdil, Reşat Saçkesen ve Ömer Atasever yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, jandarma kaza hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA