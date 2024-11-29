İzmir'de tır otomobillere çarptı: 3 ölü, 7 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde patates yüklü tırın otomobillere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen patates yüklü tır, Kemalpaşa-Torbalı kara yolu Nazarköy kavşağında, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazada 6 otomobilde hasar oluştuğu görüldü.