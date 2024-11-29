Parçalı Bulutlu 2.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.11.2024 21:44

İzmir'de tır otomobillere çarptı: 3 ölü, 7 yaralı

İzmir'de kamyonun 6 araca çarpması sonucu 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

İzmir'de tır otomobillere çarptı: 3 ölü, 7 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde patates yüklü tırın otomobillere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen patates yüklü tır, Kemalpaşa-Torbalı kara yolu Nazarköy kavşağında, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazada 6 otomobilde hasar oluştuğu görüldü.

İzmir'de tır otomobillere çarptı: 3 ölü, 7 yaralı

ETİKETLER
İzmir Trafik Kazası 112 Acil Çağrı Merkezi
Sıradaki Haber
Balıkesir'de terör örgütü operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:49
UCM Başsavcısı, İsrail'in tutuklama emrine itirazının reddedilmesini istedi
22:38
İran'ın, nükleer tesislerinde 6 binden fazla yeni santrifüj inşa edeceği açıklandı
22:35
Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkesin ardından 15 binden fazla Lübnanlı evlerine döndü
22:58
Suriyeli muhalifler Halep kent merkezinde
22:48
Antalya açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem
22:38
2025 yılı bütçesi komisyonda kabul edildi
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
FOTO FOKUS
13 terörist etkisiz hale getirildi
13 terörist etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ