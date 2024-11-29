Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Fatih Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İki katlı ev kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı caddede, bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerine dumandan etkilenmelerini önlemek için ayran dağıtıldı.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.