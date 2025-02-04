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Türkiye
AA 04.02.2025 10:18

İzmir'de terör operasyonlarında 16 gözaltı

İzmir'de terör örgütü FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.

İzmir'de terör operasyonlarında 16 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 10 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ruhsatsız tabanca, 129 fişek, 4 kesici alet ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

6 ilde eş zamanlı baskın

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün "askeri gizli yapılanması" içerisinde oldukları suçlamasıyla 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, Ankara, Aydın, Hatay, Tokat ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir FETÖ PKK/KCK
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