DHA 15.10.2025 16:05

İzmir'de su krizi sürüyor: Su kesintileri 31 Ekim'e kadar uzatıldı

İzmir'de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle iki günde bir uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintileri 31 Ekim'e kadar uzatıldı.

İzmir'de su krizi sürüyor: Su kesintileri 31 Ekim'e kadar uzatıldı

Kentte kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle uygulanan su kesintileri uzatıldı. İki günde bir uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin 31 Ekim'e kadar devam edeceği İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklandı. Kesintiler Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere, Güzelbahçe ve Menderes olmak üzere 13 ilçede uygulanmaya devam edecek. Yeni planlamaya göre; birinci bölge olan Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçesinde belirlenen mahallelerde 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ve 31 Ekim'de, ikinci bölge olan Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçesinde belirlenen mahallelerde 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ve 30 Ekim'de saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanacak.

Tahtalı Barajı'nda doluluk yüzde 2,72'ye düştü

Planlı su kesintilerine devam edilmesine rağmen İzmir’de barajlardaki su oranı, her geçen gün azalmaya devam ediyor. İZSU verilerine göre, kentin içme suyunun büyük bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 2,72'ye düştü. Ürkmez Barajı'nda su seviyesi yüzde 3,64, Balçova Barajı'nda yüzde 2,15, Güzelhisar Barajı'nda ise yüzde 47,8'e geriledi. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nın doluluk oranı yüzde 0,13 olarak kaydedilirken, Gördes Barajı'nda hiç su kalmadı.

