Az Bulutlu 29.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.08.2025 12:06

İzmir'de su krizi devam ediyor

İzmir'de yaz aylarında artan su kesintileri sürüyor. Merkez ilçelerinde uygulanan planlı su kesintilerinin 31 Ağustos'a kadar devam edeceği açıklandı.

İzmir'de su krizi devam ediyor

İzmir, son dönemde su kaynaklarındaki düşüş nedeniyle su kriziyle karşı karşıya. Çeşme ve Bornova ilçelerinde başlayan su krizi, tüm kente yayılıyor.

İzmirliler, CHP'li Belediyeden şehre yeni su kaynağı temin etmesini beklerken yeni kesintilerle karşı karşıya kaldı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle merkez ilçelerde 23.00-05.00 saatlerinde uygulanan planlı su kesintilerinin 31 Ağustos'a kadar devam edileceğini duyurdu.

Kesinti programının detaylarının internet sitesinden takip edilebileceği aktarılan açıklamada, "Suyun israf edilmesini önlemek adına gösterdiğiniz çabaya teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu.

ETİKETLER
İzmir Su Kesintisi
Sıradaki Haber
Define ararken 3 bin 630 ağacı yakan 5 sanığa 18'er yıla kadar hapis talebi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:06
Spotify Türkiye ofisi 2026'da İstanbul'da açılacak
12:55
Uzlaştırma yöntemiyle yaklaşık 2 milyon dosyada anlaşma sağlandı
12:46
Tekirdağ’da gölette oksijen azaldı, balıklar telef oldu
12:51
İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 45'e düştü
12:44
Kurtulmuş: Filistin bizim için milli bir meseledir
12:24
Petrol ve doğal gazda yerli üretim hız kesmeden sürüyor
Mardin ve Batman'da sıcak havada "dam palas" keyfi
Mardin ve Batman'da sıcak havada "dam palas" keyfi
FOTO FOKUS
Gazze Mahkemesi Başkanı: Siyonist projenin amacı, Filistin halkının siyasi direnişini en aza indirmek
Gazze Mahkemesi Başkanı: Siyonist projenin amacı, Filistin halkının siyasi direnişini en aza indirmek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ