AA 19.08.2025 11:58

Define ararken 3 bin 630 ağacı yakan 5 sanığa 18'er yıla kadar hapis talebi

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yaparken yangın çıkaran 5 sanık hakkında iki ayrı suçtan 18'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yangın 7 bin 11 metrekarelik alanda etkili oldu ve 3 bin 630 kızılçam ağacı zarar gördü.

Define ararken 3 bin 630 ağacı yakan 5 sanığa 18'er yıla kadar hapis talebi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayadibi Mahallesi Çaltıçukuru mevkisinde 10 Mayıs'ta kaçak kazı yaparken orman yangınına neden olan A.Ş., V.T., E.K., A.A.Ş. ve A.Ş. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Tutuklu 5 sanık hakkında "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "olası kastla orman yakma" suçlarından 18'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanıkların, suç işlemeye karar verdikleri ve fikir birliği içerisinde hareket ederek define bulmak amacıyla Kayadibi Mahallesi Çaltıçukuru mevkisine 3 araçla gelerek keşif yaptıkları belirtildi.

Olay yerinde 180 santimetre genişliğinde, 350 santimetre derinliğinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine yer verilen iddianamede, el yapımı olduğu tespit edilen "patlayıcı madde" ile çukurun patlatıldığı kaydedildi.

İddianamede, patlamanın ardından sanıkların geldikleri araçlarla döndükleri, çukurda çıkan yangının yayılarak büyüdüğü ifade edildi.

3 bin 630 ağaç zarar gördü

Yangının başlangıç yerinin kazı yapılan alan ve çevresinin olduğunun tespit edildiği belirtilen iddianamede, kazı yapılan alanın çevresinde delil niteliğinde malzeme ve materyaller bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, yangının 7 bin 11 metrekarelik alanda etkili olduğu, 3 bin 630 kızılçam ağacının yanarak zarar gördüğü belirtilerek, yangının ihmal ve dikkatsizlik sonucu çıktığı ifade edildi.

İzmir'in Bornova ilçesi Kayadibi Mahallesi Çaltıçukuru mevkiinde, 10 Mayıs'ta kaçak kazı yaparken orman yangını çıkardığı iddiasıyla yakalanan 5 kişi tutuklanmıştı.

Jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede yaklaşık 3,5 metre derinliğinde çukur tespit etmişti.

Sanıkların kazı malzemesi olduğu değerlendirilen araç gereçleri hafif ticari araca yükledikleri anlar, güvenlik kamerası kayıtlarında yer almıştı.

