DHA 15.11.2025 12:36

İzmir'de su kesintileri 30 Kasım'a kadar devam edecek

İzmir'in 13 ilçesinde 2 günde bir uygulanan su kesintileri 30 Kasım'a kadar uzatıldı. Belirlenen bölgelerde saat 23.00 ile 05.00 arasında su kesintisi uygulanacak.

İzmir'de su kesintileri 30 Kasım'a kadar devam edecek

İzmir'de kuraklık ve yağış azlığı, barajlardaki doluluk oranlarına da yansıdı.

İZSU'nun güncel verilerine göre, Ürkmez Barajı'nda su seviyesi yüzde 3,70'e, Güzelhisar Barajı'nda ise yüzde 44,64'e kadar geriledi. Balçova, Alaçatı Kutlu Aktaş ve Gördes barajlarının ise tamamen kuruduğu belirtildi.

Su seviyelerindeki düşüş nedeniyle ağustos ayından beri uygulanan su kesintileri, 30 Kasım'a kadar uzatıldı.

Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere, Güzelbahçe ve Menderes olmak üzere toplam 13 ilçeyi kapsayan kesintilerle ilgili yeni planlama açıklandı.

Gece saatlerinde kesinti uygulanacak

İZSU tarafından duyurulan yeni takvime göre, su kesintileri iki bölgeye ayrılarak gece saatlerinde uygulanacak:

•          Birinci Bölge (Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir, Menderes ilçelerindeki belirlenen mahalleler): 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 Kasım tarihlerinde.

•          İkinci Bölge (Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Gaziemir ilçelerindeki belirlenen mahalleler): 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 Kasım tarihlerinde.

Belirtilen tarihlerde saat 23.00 ile 05.00 arasında su kesintisi yapılacak.

İzmir Su Kesintisi
