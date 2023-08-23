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Türkiye
AA 23.08.2023 13:48

İzmir'de su borusu patladı: Sokaklar göle döndü, evleri su bastı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir inşaat alanında çalışma yapan iş makinesinin ana su borusunu patlatması sonucu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Mahalledeki çocuklar da su birikintilerine girip oynadı.

İzmir'de su borusu patladı: Sokaklar göle döndü, evleri su bastı
[Fotograf: İHA]

Şemikler Mahallesi'nde inşaat alanı temelinde çalışma yapan iş makinesi, ilçeye su dağıtan ana su borusunu patlattı. Bölgedeki bazı iş yerleri ile müstakil evleri su bastı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve İZSU ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Ekipler, patlayan su borusunun arızalı vanasını onararak suyu kesti. İtfaiye ekipleri, su basan ev ve iş yerlerinde su tahliyesi yaptı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çocuklar boş arsaya dolan su birikintilerinde oynadı

Mahalle sakinlerinden Gözde Göçmez, evini de su bastığını ve mağdur olduklarını söyledi. Alışveriş için markete gittiğini aktaran Göçmez, "Bir geldim ki evimi komple su basmış. Yatak odası, buzdolabı, koltuklarım hepsi su içinde kalmış" dedi.

Öte yandan mahalledeki bazı çocukların su birikintilerine girip oynadıkları gözlendi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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