İzmir’de su borusu patladı

İzmir Konak’ta şebeke suyunun aktığı boru, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Cumhuriyet Bulvarı’nda bulunan İZSU ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yaklaşık 100 metre mesafede yaşanan patlama sonucu hattan çıkan tazyikli su sokağa döküldü. Borudan fışkıran su zaman zaman 8 katlı apartman yüksekliğine ulaştı.

Olay nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, Cumhuriyet Bulvarı'nda ulaşımda aksama yaşandı, çevre sakinleri belediyeden yardım istedi.

Yoldan geçenler cep telefonuyla bu anı fotoğrafladı.

Belediye yetkilileri, boruya giden suyu kesildiğini ve onarım için çalışma başlatıldığını belirtildi.

Kaynak: AA