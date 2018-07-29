  • 29 TEMMUZ 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.843
    EURO 5.667
  • BIST 95584.84
    ALTIN 190.522
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya'daki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile yurda döndü.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya'daki temasları sonrası yurda döndü. Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TUR", saat 03.10'da Esenboğa Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı havalimanında Ankara Valisi Ercan Topaca ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de Ankara'ya geldi.

Kaynak: AA 

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER