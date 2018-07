Kafasına tablo düşen esnaf yaralandı

Zonguldak Çaycuma İstasyon Mahallesi'nde oto galeri işleten Köseler, iş yerinde müşterisini yolcu ettikten sonra bürosuna geçerek masasına oturdu.

Bir müddet telefonla görüşen Köseler'in başına duvarda asılı bulunan Osmanlı Tuğrası'nın yer aldığı tablo düştü.

Olayın şokuyla kendisine gelemeyen Köseler, çevredekilerden yardım istedi.

Komşularının yardımıyla iş yeri sahibi Köseler Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Köseler'in yaralanma anı güvenlik kamerası da an be an kaydetti.

Köseler, gazetecilere yaptığı açıklamada, ne olduğunu anlamadan bir anda tablonun kafasına düştüğünü söyledi.

Olayın etkisiyle kendine gelemediğini ifade eden Köseler, "Komşular yardımıma koştu ve onlar bana yardım etti. Daha sonra hastaneye gittik. Orada röntgen çektiler, sonuçlarda bir hasar çıkmadı." dedi.

