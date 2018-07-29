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Midilli'ye kaçmak isteyen FETÖ'cüleri taşıyan bot battı

Ege Denizi'nde, Midilli Adası'na kaçmak isteyen FETÖ'cüleri taşıdığı öne sürülen botun batması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu, 9 kişi kurtarıldı.

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Midilliye kaçmak isteyen FETÖcüleri taşıyan bot battı

Balıkesir Ayvalık'tan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmek isteyen ve FETÖ mensubu oldukları öne sürülen 16 kişinin içinde bulunduğu şişme botun alabora olması sonucu 6 kişi öldü, 1 kişi kayboldu, 9 kişi kurtarıldı.

Havadan arama yapıldı 

Gece saatlerinde yasa dışı yollarla Midilli'ye gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu FETÖ mensubu oldukları ileri sürülen Türk vatandaşı 16 kişiyi taşıyan şişme bot, Ayvalık Çıplak Ada açıklarında alabora oldu.

Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki botların devriye yaptığı saatlerde termal kameralarla belirlenen kaçaklardan 9'u kurtarıldı.

Kurtarılanların botta toplam 16 kişi olduklarını söylemeleri üzerine Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İzmir'in Dikili ilçesinden gelen bir helikopterin havadan yardımıyla arama çalışmaları başlatıldı.

Yapılan arama kurtarma çalışmalarının ardından isimleri henüz belirlenemeyen 3'ü bebek 6 kişinin cesetleri denizden çıkarıldı, kaybolan bir kişinin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kurtarılan 9 kişi Ayvalık Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yaşamını yitirenlerin cesetleri, Ayvalık Devlet Hastanesi morgunda yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

"16 kişiden 2'si organizatör olabilir"

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, yasa dışı yollardan Midilli Adası'na geçmeye çalışan bir grubun içinde bulunduğu botun alabora olması sonucu 3'ü bebek 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin kurtarıldığını, 2 kişinin kaybolduğunu söyledi.

Kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmaların yapıldığını aktaran Görgülüarslan, 16 kişi arasında 2 organizatör bulunduğunun değerlendirildiğini bildirdi.

Görgülüarslan, bu grubun FETÖ üyesi olduğunun değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Midilli, fetö, Ege
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