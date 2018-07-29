  • 29 TEMMUZ 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.843
    EURO 5.667
  • BIST 95584.84
    ALTIN 190.522
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede denetim gerçekleştirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda Yeditepe Huzur asayiş uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinasyonunda kent genelinde 5 bin polisin katılımıyla, Yeditepe Huzur Uygulaması-12, saat 20.00'de başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri katıldı.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruldu.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor. Uygulamada narkotik köpekler de araçlarda arama yaptı.

Kaynak: AA 

Etiketler: uygulama, İstanbul, Asayiş
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER