Mermerli Mahallesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Gerginliğin artmasıyla tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirine tabanca ile ateş etti. Mehmet Arpak ve Salih Kılıç vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.

Hastaneye kaldırıldı

Yaralılardan Mehmet Arpak Menemen Devlet Hastanesi'ne, Salih Kılıç ise Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan Arpak ve Kılıç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arpak ve Kılıç'ın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.