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Türkiye
AA 24.01.2024 06:05

İzmir'de silahla yaralandıktan sonra kaza yapan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde tabancayla yaralanan ve otomobille kaçmaya çalışırken kaza yapan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de silahla yaralandıktan sonra kaza yapan kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

Vatan Mahallesi Polat Caddesi'nde meydana gelen kazada, silahla yaralandığı belirlenen R.B, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

R.B, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, R.B'yi yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de silahla yaralandıktan sonra kaza yapan kişi hayatını kaybetti

Olay

Vatan Mahallesi Polat Caddesi'nde dün otomobilin devrildiği ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, sürücünün silahla sırtından yaralandığı belirlemişti.

Polis yaptığı incelemede, tabancayla otomobilin arkasından ateş edildiğini ve aracın R.B. adına kiralandığını tespit etmişti.

Ayrıca, olayın 9168 Sokak'ta meydana geldiği ve sürücünün olay yerinden kaçarken kaza yaptığı saptanmıştı.

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