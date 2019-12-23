Türkiye
İzmir'de şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu23 Aralık 2019 Pazartesi 06:41 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 06:41
İzmir'de sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda oluşan su birikintileri kazalara sebep oldu.
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de gece saatlerinde bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, kentin bazı noktalarında hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
[Fotoğraf: AA]
Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde yağış nedeniyle denize yakın olan kısımlarda oluşan su birikintileri, araçların seyrini zorlaştırdı.
[Fotoğraf: AA]
Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçların dalları kırılarak yola düştü.
Kaynak: AA