Türkiye

İzmir'de şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu

23 Aralık 2019 Pazartesi 06:41 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 06:41

İzmir'de sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda oluşan su birikintileri kazalara sebep oldu.

[Fotoğraf: AA]