Haber Giriş: Kaynak: İHA
İzmir’de seyir halindeki araç yandı
[Fotoğraf: İHA]
İzmir’in Menemen ilçesinde bir otomobil seyir halinde ilerlerken motordan dumanlar çıktı. Ekipler kısa sürede büyüyen yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.
İzmir’den Aliağa istikametinde seyir halinde olan R.C. idaresindeki 35 AR 5130 plakalı otomobil, Çavuşköy yol ayrımı mevkiinde bilinmeyen bir sebeple istop etti.
Araç sürücüsü R.C. aracını motoru kontrol etmek için kenara çektiği esnada alevler yükseldi.
Yangına söndürme tüpüyle müdahale etmek isteyen araç sahibi ve görgü tanıkları aracın LPG’li olması ve küçük çaplı patlamaların yaşanmasından dolayı yaklaşamadı ve itfaiyeye haber verildi.
[Fotoğraf: İHA]
Araç kullanılamaz hale geldi
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.
Alev topuna dönen araç kullanılamaz hale gelirken can kaybı yaşanmadı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: izmir otomobil yangını yangın itfaiyeSon Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 04:40
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