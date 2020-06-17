İzmir’den Aliağa istikametinde seyir halinde olan R.C. idaresindeki 35 AR 5130 plakalı otomobil, Çavuşköy yol ayrımı mevkiinde bilinmeyen bir sebeple istop etti.

Araç sürücüsü R.C. aracını motoru kontrol etmek için kenara çektiği esnada alevler yükseldi.

Yangına söndürme tüpüyle müdahale etmek isteyen araç sahibi ve görgü tanıkları aracın LPG’li olması ve küçük çaplı patlamaların yaşanmasından dolayı yaklaşamadı ve itfaiyeye haber verildi.

[Fotoğraf: İHA]

Araç kullanılamaz hale geldi

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Alev topuna dönen araç kullanılamaz hale gelirken can kaybı yaşanmadı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.