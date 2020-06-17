Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Zeki E. yaşamını yitirdi.
Zeki E. yönetimindeki 38 DE 132 plakalı otomobil, Ankara çevre yolu Gölbaşı istikametinde güvenlik şeridinde park halindeki Hasan U. idaresindeki 33 KLT 99 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan Zeki E, itfaiye ekiplerince ayırıcı ve kesici aletler kullanılarak araçtan çıkarıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Zeki E'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gözaltına alınan Hasan U. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Etiketler: ankara trafik KazasıSon Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 02:02
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