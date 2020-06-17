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Bodrum'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, işçilerin taşındığı minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Mustafa Öztaş'ın kullandığı ve bir inşaat firmasında çalışan işçilerin bulunduğu 48 S 3510 plakalı servis minibüsü, Torba Mahallesi Rıza Anter Bulvarı'nda, karşı yönden gelen İslam Önder Daşdandır'ın yönetimindeki 48 EU 772 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücülerle araçlardaki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yol bir süre trafiğe kapandı
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ali Özher, kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.
Hasar gören araçların kaldırılmasının ardından kara yolu yeniden çift yönlü olarak trafiğe açıldı.
Etiketler: Muğla bodrum trafik Kazası minibüs kamyonetSon Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 01:03
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