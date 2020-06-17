Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Burdur'da 3,8 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Burdur merkezde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.18'de 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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