İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kıraathane ve kafelere yönelik sosyal mesafe ve maske kullanımını denetledi.

Uygulamada vatandaşlara maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunan ekipler 65 yaş üzeri olan vatandaşları da uyarıp evlerine gönderdi.

[Fotoğraf: DHA]

Denetimlerde bir iş yerine dezenfektan bulundurmadığı için 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.