Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da zemininde çatlak oluşan 18 katlı bina boşaltıldı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir apartmanın zemin katında çatlak oluşması nedeniyle bina tahliye edildi. Ekipler, binanın çökme riskine karşı önlem aldı.
Çiğdemtepe Mahallesi'nde bulunan 18 katlı bir binanın zemininde gece yarısı çatlak meydana geldi.
Apartman sakinlerinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve zabıta ekipleri geldi.
[Fotoğraf: İHA]
Binada inceleme yapan ekipler, apartmanın tahliyesine karar verdi. Bunun üzerine 36 dairenin bulunduğu apartmandaki vatandaşlar bina önüne çıkarak beklemeye başladı.
Binada inceleme yapılacak
Binanın mühürlenmesinin ardından kimi apartman sakinleri yakınlarının evlerine sığınırken, bazıları ise talepleri üzerine otele yerleştirildi.
[Fotoğraf: İHA]
Çökme riskine karşı güvenlik önlemi alan ekiplerin binada inceleme yapacağı aktarıldı.
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